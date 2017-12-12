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    Четырем торговым представителям Азербайджана присвоен дипломатический ранг - СПИСОК

    В связи с этим глава государства подписал распоряжение© Report

    Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посланника второго класса.

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, действующим в посольствах Азербайджана в зарубежных странах торговым представителям - Руслану Аллахверди оглу Алиеву, Эльнуру Али оглу Алиеву, Теймуру Махмуд оглу Надироглу и Неймату Зейнал оглу Нагдалиеву присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса.

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