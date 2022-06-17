Четин: Азербайджан поддерживает нормализацию отношений между Турцией и Арменией

Турция и Армения начали процесс по нормализации отношений, Азербайджан поддерживает это.

Турция и Армения начали процесс по нормализации отношений, Азербайджан поддерживает это.

Как передает Report, об этом сказал экс-министр иностранных дел Турции Хикмет Четин, выступая на IX Глобальном Бакинском форуме.

По его словам, Турция и Армения назначили спецпредставителей, которые обсуждают пути нормализации отношений двух стран.

"Уже прошли три встречи спецпредставителей. Азербайджан информирован об этом и поддерживает этот процесс", - сказал Х. Четин.

Он напомнил недавнюю историю, когда Армения не остановилась на оккупации Карабаха, а пошла дальше и захватила 7 районов Азербайджана вокруг него. После этого Турция закрыла границу с Арменией.

"Все ожидали, что Минская группа что-то сделает, разрешит конфликт 30-летней давности. Но этого не произошло, и Азербайджан сам освободил свои территории", - заявил экс-глава турецкого МИДа.

По его словам, регион обладает значительным потенциалом и его необходимо развивать и использовать. Но для этого нужно установление прочного мира и хороших отношений между странами региона.