О нас

Четин: Азербайджан поддерживает нормализацию отношений между Турцией и Арменией

Четин: Азербайджан поддерживает нормализацию отношений между Турцией и Арменией Турция и Армения начали процесс по нормализации отношений, Азербайджан поддерживает это.
Внешняя политика
17 июня 2022 г. 15:01
Четин: Азербайджан поддерживает нормализацию отношений между Турцией и Арменией

Турция и Армения начали процесс по нормализации отношений, Азербайджан поддерживает это.

Как передает Report, об этом сказал экс-министр иностранных дел Турции Хикмет Четин, выступая на IX Глобальном Бакинском форуме.

По его словам, Турция и Армения назначили спецпредставителей, которые обсуждают пути нормализации отношений двух стран.

"Уже прошли три встречи спецпредставителей. Азербайджан информирован об этом и поддерживает этот процесс", - сказал Х. Четин.

Он напомнил недавнюю историю, когда Армения не остановилась на оккупации Карабаха, а пошла дальше и захватила 7 районов Азербайджана вокруг него. После этого Турция закрыла границу с Арменией.

"Все ожидали, что Минская группа что-то сделает, разрешит конфликт 30-летней давности. Но этого не произошло, и Азербайджан сам освободил свои территории", - заявил экс-глава турецкого МИДа.

По его словам, регион обладает значительным потенциалом и его необходимо развивать и использовать. Но для этого нужно установление прочного мира и хороших отношений между странами региона.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Hikmət Çətin: “Azərbaycan Türkiyə ilə Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşmasının tərəfdarıdır”

Самое важное

Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдове статус кандидата на вступление в ЕС
Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдове статус кандидата на вступление в ЕС
17 июня 2022 г. 14:51
В Международный аэропорт Физули назначен директор
В Международный аэропорт Физули назначен директор
17 июня 2022 г. 13:13
Президент Ильхам Алиев выступил на IX Глобальном Бакинском форуме
ФотоПрезидент Ильхам Алиев выступил на IX Глобальном Бакинском форуме
16 июня 2022 г. 23:25
Тадич: Сербия может посодействовать примирению сторон в постконфликтный период
Тадич: Сербия может посодействовать примирению сторон в постконфликтный период
16 июня 2022 г. 16:53
Президент: Армения приняла предложенные Азербайджаном пять принципов, дело за практической работой
Президент: Армения приняла предложенные Азербайджаном пять принципов, дело за практической работой
16 июня 2022 г. 13:10
Вике-Фрейберга: Азербайджан стал альтернативным источником поставок энергоносителей
Вике-Фрейберга: Азербайджан стал альтернативным источником поставок энергоносителей
16 июня 2022 г. 12:24
Шушинская декларация - пример международного сотрудничества - КОММЕНТАРИЙ
Шушинская декларация - пример международного сотрудничества - КОММЕНТАРИЙ
15 июня 2022 г. 12:26
Президент Ильхам Алиев принял членов национальной команды, ставшей победителем ЧЕ по мини-футболу
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял членов национальной команды, ставшей победителем ЧЕ по мини-футболу
14 июня 2022 г. 19:20
Обсуждено государственно-частное партнерство по инновациям в Азербайджане
Обсуждено государственно-частное партнерство по инновациям в Азербайджане
14 июня 2022 г. 09:30
Дорожная полиция обратилась к родителям в связи с Последним звонком
Дорожная полиция обратилась к родителям в связи с "Последним звонком"
13 июня 2022 г. 11:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi