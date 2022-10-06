Журналист из Монтенегро: Я донесу своему народу информацию о жестокости армян в Гяндже

Находящийся с визитом в Гяндже корреспондент Национального радио и телевидения Черногории Эдин Крнич сообщил, что передаст в его страну террористические акты, совершенные армянами в городе.

Находящийся с визитом в Гяндже корреспондент Национального радио и телевидения Черногории Эдин Крнич сообщил, что сообщит своей стране о террористических актах, совершенных армянами в городе.

Журналист, давший интервью западному бюро Report, сказал, что опечален убийством армянами мирных жителей в городе Гянджа.

«Армяне показали свою военную мощь не в зоне боевых действий, а в городах и районах, где проживают мирные люди. Дети и семьи пострадали от ракетного обстрела в этом районе. Они убили ни в чем не повинных людей. Я очень сожалею об этом.

Я чувствую себя азербайджанцем прямо сейчас. Я донесу до народа Монтенегро военные преступления, совершенные армянами в Гяндже и других местах во время войны, - сказал Крнич.

Отметим, что сегодня город Гянджа посетила группа представителей зарубежных СМИ. Они посетили районы, где в городе произошли теракты, совершенные ВС Армении в годы Отечественной войны.