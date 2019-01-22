Черногория намерена открыть в Азербайджане дипмиссию

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял находящуюся в нашей стране делегацию во главе с генсеком министерства иностранных дел Черногории Веселином Шуковичем.

Как сообщили Report в МИД, на встрече выразили удовлетворение развитием дружеских отношений между Азербайджаном и Черногорией, подчеркнули, что визиты на высоком уровне вносят важный вклад в двустороннее сотрудничество.

Стороны обсудили возможности сотрудничества между двумя странами в энергетической, транспортной, туристической и др. сферах. Была подчеркнута важность проведения бизнес-форумов для поощрения взаимного инвестирования и повышения товарооборота между двумя странами. Министр Эльмар Мамедъяров рассказал гостю о развитии Южного газового коридора, проектах TANAP и TAP и вопросах сотрудничества с Черногорией в этой связи.

Министр Э.Мамедъяров подчеркнул, что категорическая поддержка Черногорией справедливой позиции Азербайджана в урегулировании нагорно-карабахского конфликта высоко оценивается. Он подробно проинформировал о нынешнем этапе переговорного процесса, ведущегося сейчас при посредничестве Минской группы ОБСЕ.

В.Шукович отметил, что в двусторонних отношениях положено начало нового этапа, заявил, что представил азербайджанской стороне ноту, отражающую намерение Черногории открыть в Азербайджане дипмиссию.

На встрече также произвели обмен мнения по региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.