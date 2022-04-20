Азербайджан может стать центральным звеном коридора Север-Юг

Азербайджан может стать центральным звеном транспортного коридора Север-Юг.

Азербайджан может стать центральным звеном транспортного коридора Север-Юг.

Как передает Report, об этом заявил замруководителя секретариата заместителя председательства правительства РФ Федор Черницын на проходящем в Азербайджанском государственном экономическом университете (UNEC) семинаре о развитии экономического сотрудничества между странами.

Замруководителя секретариата заместителя председательства правительства РФ заявил, что регион ЕАЭС, Россия и соседние страны исторически выстроили тесное сотрудничество. И страны ЕАЭС продолжают расширять географию торговых связей.

"Евразийский интеграционный процесс важен и для Азербайджана, поскольку Россия и Азербайджан являются торговыми партнерами. Россия импортирует ненефтяную продукцию Азербайджана", - отметил Черницын.