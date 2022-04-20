О нас
Аудио новости

Азербайджан может стать центральным звеном коридора Север-Юг

Азербайджан может стать центральным звеном коридора Север-Юг Азербайджан может стать центральным звеном транспортного коридора Север-Юг.
Внешняя политика
20 апреля 2022 г. 12:08
Азербайджан может стать центральным звеном коридора Север-Юг

Азербайджан может стать центральным звеном транспортного коридора Север-Юг.

Как передает Report, об этом заявил замруководителя секретариата заместителя председательства правительства РФ Федор Черницын на проходящем в Азербайджанском государственном экономическом университете (UNEC) семинаре о развитии экономического сотрудничества между странами.

Замруководителя секретариата заместителя председательства правительства РФ заявил, что регион ЕАЭС, Россия и соседние страны исторически выстроили тесное сотрудничество. И страны ЕАЭС продолжают расширять географию торговых связей.

"Евразийский интеграционный процесс важен и для Азербайджана, поскольку Россия и Азербайджан являются торговыми партнерами. Россия импортирует ненефтяную продукцию Азербайджана", - отметил Черницын.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Şimal-Cənub dəhlizinin əsas halqasına çevrilə bilər
Версия на английском языке Azerbaijan can become central link of North-South corridor

Самое важное

Госкомитет: На съезде азербайджанцев мира в Шуше будут приняты важные решения
Госкомитет: На съезде азербайджанцев мира в Шуше будут приняты важные решения
20 апреля 2022 г. 12:21
Президент Кыргызстана: Мы готовы к сотрудничеству с нашими азербайджанскими братьями
Президент Кыргызстана: Мы готовы к сотрудничеству с нашими азербайджанскими братьями
20 апреля 2022 г. 12:07
Минобороны Азербайджана обратилось к военнослужащим, желающим получить жилье
Минобороны Азербайджана обратилось к военнослужащим, желающим получить жилье
20 апреля 2022 г. 11:00
Спикер ММ: Азербайджан проводит восстановительную работу по возвращению вынужденных переселенцев на родные земли
Спикер ММ: Азербайджан проводит восстановительную работу по возвращению вынужденных переселенцев на родные земли
19 апреля 2022 г. 21:53
Спикер: Армения подвергла вандализму все наши исторические, культурные и религиозные памятники
Спикер: Армения подвергла вандализму все наши исторические, культурные и религиозные памятники
19 апреля 2022 г. 21:00
В связи с «Тертерским делом» арестованы еще несколько человек
В связи с «Тертерским делом» арестованы еще несколько человек
19 апреля 2022 г. 15:53
Закир Гасанов выразил соболезнования Хулуси Акару
Закир Гасанов выразил соболезнования Хулуси Акару
19 апреля 2022 г. 13:16
Вице-спикер Милли Меджлиса: V Съезд азербайджанцев мира в Шуше – международное событие
Вице-спикер Милли Меджлиса: V Съезд азербайджанцев мира в Шуше – международное событие
19 апреля 2022 г. 12:36
Госдеп США поставил жирную точку на Минской группе ОБСЕ
Госдеп США поставил жирную точку на Минской группе ОБСЕ
19 апреля 2022 г. 11:02
Эрдоган: Освобождение азербайджанских земель создает важную возможность для мира в нашем регионе
Эрдоган: Освобождение азербайджанских земель создает важную возможность для мира в нашем регионе
18 апреля 2022 г. 22:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi