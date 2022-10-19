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Чехия стремится к укреплению отношений с Азербайджаном в сфере энергетики

Чехия стремится к укреплению отношений с Азербайджаном в сфере энергетики ЕС поддерживает энергосотрудничество с Азербайджаном и стремится снизить свою зависимость от российского топлива.
Внешняя политика
19 октября 2022 г. 17:33
Чехия стремится к укреплению отношений с Азербайджаном в сфере энергетики

ЕС поддерживает энергосотрудничество с Азербайджаном и стремится снизить свою зависимость от российского топлива.

Как передает Report, об этом заявил заместитель посла Чехии в Азербайджане Даниэль Путик на конференции, организованной Университетом ADA, Институтом развития и дипломатии, посольством Чехии в Азербайджане и председательством Чехии в Совете ЕС.

Три приоритета, которые стоят сейчас перед ЕС - это вопрос беженцев, снижение цен на энергоносители и энергобезопасность и поддержка Украины, заявил заместитель посла Чехии.

Также он отметил, что ЕС рассматривает варианты увеличения помощи Азербайджану в вопросе разминирования.

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Версия на азербайджанском языке Çexiya Azərbaycanla enerji sahəsində əlaqələri gücləndirməyə çalışır

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