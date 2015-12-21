​Чечелашвили: Свободная экономическая зона - один из перспективнейших проектов ГУАМ

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Свободная экономическая зона является одним из перспективнейших проектов ГУАМ, заявил Report генеральный секретарь ГУАМ Валерий Чечелашвили.

"Когда ГУАМ начинался, это была организация, которая сидела в одной комнате. После этого произошло организационно-функциональное становление структуры и секретариата, заработала зона свободной торговли, создан отдел по борьбе с организованной преступностью, поставлена система криптографической защиты, утвердили министры транспортно-транзитный коридор ГУАМ, у нас четыре рабочих органа и восемь рабочих групп со своими рабочими подгруппами, которые имеют свои планы по развитию отраслевого сотрудничества, есть стратегия отраслевого сотрудничества ГУАМ, политическое взаимодействие на площадках международных организаций, сотрудничество с внешними партнерами - с США, Японией, Вышеградской группой", - заявил В.Чечелашвили.

Говоря об экономической составляющей взаимоотношений стран ГУАМ, генсек отметил, что объем торговли стран ГУАМ на максимуме был 4,5 млрд. долларов США. Он указал, что сейчас эта цифра составляет примерно 3,5 млрд. долларов США.

По словам главы ГУАМ, из-за войны на Украине, из-за кризиса в международных отношениях, экономических в том числе, между странами-участницами упал торговый оборот, но "у нас есть все институты, чтобы она успешно развивалась".

В.Чечелашвили выразил мнение, что свободная экономическая зона является одним из перспективных проектов. "Для этого у нас есть и орган по торговле и экономике - это рабочая группа. Есть и отдельно действующий комитет по содействию транспорту и торговле, с заседания которого я сейчас возвращаюсь из Тбилиси, где были приняты очередные, очень интересные документы и озвучены интересные инициативы по синхронизации и унификации таможенных и пограничных процедур, которые помогут нашим экспортерам, импортерам и производителям комфортнее себя чувствовать при пересечении границ и во время работы на пространстве стран ГУАМ", - отметил генсек.

По его словам, ГУАМ сегодня - единственная дееспособная структура многостороннего сотрудничества на пространстве СНГ. "Из-за известных причин на СНГ уже давно махнули рукой, а в ОЧЭС, которая и так испытывала серьезные проблемы после осложнения российско-турецких отношений, я вообще с трудом себе представляю дальнейшую полноценную деятельность. Мы не теряем времени на незначительные вещи, на которые уходит много времени в международных организациях. Мы работаем в одной системе международных координат, в одной системе внешнеполитических приоритетов. Это дружеские партнерские государства. Потенциал сотрудничества практически неисчерпаемый и здесь много чего реализовать", - резюмировал он.