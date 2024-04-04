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Чавушоглу: Запад должен оказать давление на Ереван для скорейшего мира в регионе

Чавушоглу: Запад должен оказать давление на Ереван для скорейшего мира в регионе Страны Запада, в частности Франция, должны оказать давление на Армению для скорейшего заключения мирного договора с Азербайджаном.
Внешняя политика
4 апреля 2024 г. 11:49
Чавушоглу: Запад должен оказать давление на Ереван для скорейшего мира в регионе

Страны Запада, в частности Франция, должны оказать давление на Армению для скорейшего заключения мира с Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам в Баку глава парламентской делегации Турции в Парламентской ассамблее НАТО Мевлют Чавушоглу.

По его словам, Запад также должен быть заинтересован в мире и безопасности в регионе Южного Кавказа.

"Азербайджан играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности Запада. В этой связи, западные страны, в частности Франция, должны оказать давление на Армению для скорейшего заключения мира", - сказал он.

Парламентарий также добавил, Турция и турецкий народ продолжат поддерживать Азербайджан.

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Версия на английском языке Cavusoglu urges western countries to put pressure on Yerevan to achieve peace in South Caucasus
Версия на азербайджанском языке Çavuşoğlu: Fransa başda olmaqla digər Qərb dövlətləri sülh üçün Ermənistana təzyiq göstərməlidir

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