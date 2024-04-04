Чавушоглу: Запад должен оказать давление на Ереван для скорейшего мира в регионе

Страны Запада, в частности Франция, должны оказать давление на Армению для скорейшего заключения мирного договора с Азербайджаном.

Страны Запада, в частности Франция, должны оказать давление на Армению для скорейшего заключения мира с Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам в Баку глава парламентской делегации Турции в Парламентской ассамблее НАТО Мевлют Чавушоглу.

По его словам, Запад также должен быть заинтересован в мире и безопасности в регионе Южного Кавказа.

"Азербайджан играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности Запада. В этой связи, западные страны, в частности Франция, должны оказать давление на Армению для скорейшего заключения мира", - сказал он.

Парламентарий также добавил, Турция и турецкий народ продолжат поддерживать Азербайджан.