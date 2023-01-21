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Чавушоглу: Во время встречи с Блинкеном мы выразили искренность Азербайджана за мир

Чавушоглу: Во время встречи с Блинкеном мы выразили искренность Азербайджана за мир «На нашей встрече с Энтони Блинкеном мы выразили искренность братского Азербайджана за мир».
Внешняя политика
21 января 2023 г. 22:02
Чавушоглу: Во время встречи с Блинкеном мы выразили искренность Азербайджана за мир

"На нашей встрече с Энтони Блинкеном мы выразили искренность братского Азербайджана за мир".

Об этом местному бюро Report по завершении своего четырехдневного официального визита в США заявил министр иностранных дел Турции Мевлуд Чавушоглу.

Дипломат подчеркнул, что на всех своих встречах с турецкой общиной в США он упоминал о братстве Азербайджана и Турции: "Кроме того, на нашей встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном мы говорили, насколько искренен Азербайджан за мир на Южном Кавказе, что его предложения должны быть приняты во внимание, и что важно прекратить провокации. Там, где нас нет, все наши азербайджанские братья, особенно господин Президент Ильхам Алиев, защищают права Турции и говорят о Турции. Где нет Азербайджана, также президент Турции и мы защищаем права нашего братского Азербайджана, потому что мы одна нация".

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Версия на азербайджанском языке Çavuşoğlu: "Blinkenlə görüşümüzdə Azərbaycanın barış üçün nə qədər səmimi olduğunu bildirdik"

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