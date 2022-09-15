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Чавушоглу: Турция и Азербайджан всегда - один голос, одно сердце

Чавушоглу: Турция и Азербайджан всегда - один голос, одно сердце Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу поздравил азербайджанский народ в связи с 104-летней годовщиной освобождения Баку от оккупации.
Внешняя политика
15 сентября 2022 г. 15:09
Чавушоглу: Турция и Азербайджан всегда - один голос, одно сердце

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу поздравил азербайджанский народ в связи с 104-летней годовщиной освобождения Баку от оккупации.

Как передает Report, об этом министр написал в Twitter.

"Мы отмечаем 104-ю годовщину освобождения Баку от оккупации и с благодарностью чтим память наших героических шехидов. Турция и Азербайджан всегда - один голос, одно сердце!",- говорится в публикации.

Сегодня отмечается годовщина освобождения Баку от оккупации армяно-большевистскими формированиями. 15 сентября 1918 года азербайджанские и турецкие солдаты, освободив Баку от большевистско-дашнакской хунты, вписали славную страницу в историю нашей страны.

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Версия на азербайджанском языке Mövlud Çavuşoğlu: "Türkiyə və Azərbaycan daim tək səs, tək ürəkdir"

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