Чавушоглу: Турция и Азербайджан всегда - один голос, одно сердце

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу поздравил азербайджанский народ в связи с 104-летней годовщиной освобождения Баку от оккупации.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу поздравил азербайджанский народ в связи с 104-летней годовщиной освобождения Баку от оккупации.

Как передает Report, об этом министр написал в Twitter.

"Мы отмечаем 104-ю годовщину освобождения Баку от оккупации и с благодарностью чтим память наших героических шехидов. Турция и Азербайджан всегда - один голос, одно сердце!",- говорится в публикации.

Сегодня отмечается годовщина освобождения Баку от оккупации армяно-большевистскими формированиями. 15 сентября 1918 года азербайджанские и турецкие солдаты, освободив Баку от большевистско-дашнакской хунты, вписали славную страницу в историю нашей страны.