Чавушоглу: Тело убитого гражданина Азербайджана отправят на родину

“Тело убитого в результате нападения морских пиратов на турецкое судно гражданина Азербайджана мы отправим на Родину”.

“Тело убитого в результате нападения морских пиратов на турецкое судно гражданина Азербайджана мы отправим на родину”.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

“Морские пираты напали на наших граждан. В настоящее время похищены 15 наших граждан. Погибший гражданин Азербайджана был обмыт и покрыт саваном в соответствии с правилами Ислама. Я благодарю правительство Габона за это", - сказал он.

23 января в результате нападения морских пиратов на турецкое судно “Моцарт” у берегов Нигерии погиб гражданин Азербайджана Фарман Исмаилов 1976 года рождения.