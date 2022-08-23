Чавушоглу: Стабильность на Южном Кавказе невозможна без договора между Азербайджаном и Арменией

Фундаментальная стабильность на Южном Кавказе может быть обеспечена в результате договора, подписанного между Азербайджаном и Арменией.
Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу Haber Global.
Министр также заявил, что в свою очередь, задачей спецпредставителей Турции и Армении является поэтапная нормализация отношений между странами: “До сих пор были предприняты некоторые шаги, обеспечивающие атмосферу доверия. Но мы не можем представить этот процесс отдельно от отношений Азербайджана и Армении. Фундаментальная стабильность на Южном Кавказе может быть обеспечена в результате договора, подписанного этими государствами. Армения должна конкретно сказать, хочет ли она сотрудничества в регионе”,-сказал он.