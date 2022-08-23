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Чавушоглу: Стабильность на Южном Кавказе невозможна без договора между Азербайджаном и Арменией

Чавушоглу: Стабильность на Южном Кавказе невозможна без договора между Азербайджаном и Арменией Фундаментальная стабильность на Южном Кавказе может быть обеспечена в результате договора, подписанного между Азербайджаном и Арменией.
Внешняя политика
23 августа 2022 г. 12:15
Чавушоглу: Стабильность на Южном Кавказе невозможна без договора между Азербайджаном и Арменией

Фундаментальная стабильность на Южном Кавказе может быть обеспечена в результате договора, подписанного между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу Haber Global.

Министр также заявил, что в свою очередь, задачей спецпредставителей Турции и Армении является поэтапная нормализация отношений между странами: “До сих пор были предприняты некоторые шаги, обеспечивающие атмосферу доверия. Но мы не можем представить этот процесс отдельно от отношений Азербайджана и Армении. Фундаментальная стабильность на Южном Кавказе может быть обеспечена в результате договора, подписанного этими государствами. Армения должна конкретно сказать, хочет ли она сотрудничества в регионе”,-сказал он.

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Версия на английском языке Turkish FM: Armenia should specify whether or not it wants cooperation in the region
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