Чавушоглу: Стабильность на Южном Кавказе невозможна без договора между Азербайджаном и Арменией

Фундаментальная стабильность на Южном Кавказе может быть обеспечена в результате договора, подписанного между Азербайджаном и Арменией.

Фундаментальная стабильность на Южном Кавказе может быть обеспечена в результате договора, подписанного между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу Haber Global.

Министр также заявил, что в свою очередь, задачей спецпредставителей Турции и Армении является поэтапная нормализация отношений между странами: “До сих пор были предприняты некоторые шаги, обеспечивающие атмосферу доверия. Но мы не можем представить этот процесс отдельно от отношений Азербайджана и Армении. Фундаментальная стабильность на Южном Кавказе может быть обеспечена в результате договора, подписанного этими государствами. Армения должна конкретно сказать, хочет ли она сотрудничества в регионе”,-сказал он.