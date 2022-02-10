Чавушоглу: С Азербайджаном у нас судьба и будущее едины

"С Азербайджаном у нас судьба и будущее едины. Как сказал Гейдар Алиев, мы одна нация и два государства. Мы умеем действовать как одна нация, а при необходимости - и как одно государство. Карабахская победа была завоевана с этими чувствами и решимостью".

"С Азербайджаном у нас судьба и будущее едины. Как сказал Гейдар Алиев, мы одна нация и два государства. Мы умеем действовать как одна нация, а при необходимости - и как одно государство. Карабахская победа была завоевана с этими чувствами и решимостью".

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в интервью TRT Haber.

"Исходя из принципа "одна нация – два государства" мы с Азербайджаном продолжим защищать и поддерживать друг друга", - подчеркнул министр.

По его словам, две страны всегда поддерживали друг друга на различных платформах, проявлением этого является Шушинская декларация.