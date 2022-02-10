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Чавушоглу: С Азербайджаном у нас судьба и будущее едины

Чавушоглу: С Азербайджаном у нас судьба и будущее едины "С Азербайджаном у нас судьба и будущее едины. Как сказал Гейдар Алиев, мы одна нация и два государства. Мы умеем действовать как одна нация, а при необходимости - и как одно государство. Карабахская победа была завоевана с этими чувствами и решимостью".
Внешняя политика
10 февраля 2022 г. 12:07
Чавушоглу: С Азербайджаном у нас судьба и будущее едины
Мевлют Чавушоглу

"С Азербайджаном у нас судьба и будущее едины. Как сказал Гейдар Алиев, мы одна нация и два государства. Мы умеем действовать как одна нация, а при необходимости - и как одно государство. Карабахская победа была завоевана с этими чувствами и решимостью".

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в интервью TRT Haber.

"Исходя из принципа "одна нация – два государства" мы с Азербайджаном продолжим защищать и поддерживать друг друга", - подчеркнул министр.

По его словам, две страны всегда поддерживали друг друга на различных платформах, проявлением этого является Шушинская декларация.

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Версия на азербайджанском языке Çavuşoğlu: “Azərbaycanla taleyimiz bir, gələcəyimiz birdir”

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