Чавушоглу: Разожженное 20 Января пламя независимости сегодня освещает Дорогу Победы

Огонь независимости, вспыхнувший 20 января 1990 года, и сегодня освещает Дорогу Победы, ведущую в священную Шушу.
Как передает Report, об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу написал в Twitter.
"Память святых мучеников, зажегших этот огонь, будет жить вечно.", - сказал он.
20 Ocak 1990’da yakılan bağımsızlık ateşi bugün aziz Şuşa’ya uzanan “Zafer Yolu”nu da aydınlatıyor.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu)
Bu ateşi yakan aziz Şehitlerin hatırası sonsuza dek yaşayacak.
#20Yanvar #ÜmumxalqHüznGünü #TekMilletİkiDevlet pic.twitter.com/Bhob8pXhvU January 20, 2023