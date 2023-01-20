О нас

Чавушоглу: Разожженное 20 Января пламя независимости сегодня освещает Дорогу Победы

Чавушоглу: Разожженное 20 Января пламя независимости сегодня освещает Дорогу Победы Огонь независимости, вспыхнувший 20 января 1990 года, и сегодня освещает Дорогу Победы, ведущую в священную Шушу.
Внешняя политика
20 января 2023 г. 11:52
Чавушоглу: Разожженное 20 Января пламя независимости сегодня освещает Дорогу Победы

Огонь независимости, вспыхнувший 20 января 1990 года, и сегодня освещает Дорогу Победы, ведущую в священную Шушу.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу написал в Twitter.

"Память святых мучеников, зажегших этот огонь, будет жить вечно.", - сказал он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Turkish FM: Fire of independence lit on January 20 illuminates Victory Road
Версия на азербайджанском языке Türkiyənin XİN başçısı: "20 yanvarda alovlanan istiqlal atəşi “Zəfər yolu”nu işıqlandırır"

Другие новости из категории

Делегация Госдепартамента США посетила Аллею шехидов и почтила память жертв 20 Января
ФотоДелегация Госдепартамента США посетила Аллею шехидов и почтила память жертв 20 Января
20 января 2023 г. 11:44
Посол Украины: 20 Января - один из самых трагических дней в истории Азербайджана
ФотоПосол Украины: 20 Января - один из самых трагических дней в истории Азербайджана
20 января 2023 г. 11:22
Посольство Турции выразило соболезнования азербайджанскому народу
Посольство Турции выразило соболезнования азербайджанскому народу
20 января 2023 г. 10:38
Глава МИД: Главная цель акции на дороге Ханкенди-Лачын – остановить экотеррор
Глава МИД: Главная цель акции на дороге Ханкенди-Лачын – остановить экотеррор
20 января 2023 г. 10:33
Министр: Перевозка боеприпасов и мин по Лачынской дороге недопустима
Министр: Перевозка боеприпасов и мин по Лачынской дороге недопустима
20 января 2023 г. 10:15
Джейхун Байрамов: Мы готовы к встрече глав МИД Азербайджана, Армении и России
Джейхун Байрамов: Мы готовы к встрече глав МИД Азербайджана, Армении и России
20 января 2023 г. 10:09
ОТГ: 20 Января также и День славы для азербайджанского народа
ОТГ: 20 Января также и День славы для азербайджанского народа
20 января 2023 г. 10:08
В США почтили память жертв трагедии 20 января
ФотоВ США почтили память жертв трагедии 20 января
20 января 2023 г. 07:58
Джейхун Байрамов: С глубоким уважением чтим светлую память шехидов 
Джейхун Байрамов: С глубоким уважением чтим светлую память шехидов 
20 января 2023 г. 07:38
Обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и США
ФотоОбсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и США
20 января 2023 г. 03:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi