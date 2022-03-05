Чавушоглу поделился результатами своего визита в Азербайджан

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поделился в своем Twitter-аккаунте результатами своего визита в Азербайджан 4 и 5 марта.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поделился в своем Twitter-аккаунте результатами своего визита в Азербайджан 4 и 5 марта.

Как передает Report, глава ведомства еще раз поделился своим видео под названием "Наш визит в Азербайджан" и рассказал о своих официальных встречах в Баку, отметив, что Шушинская декларация была одобрена парламентами Турции и Азербайджана.

Министр подчеркнул, что Турция и Азербайджан являются союзниками. Чавушоглу выразил обеспокоенность событиями в Украине, отметив, что сотрудничество по эвакуации граждан Азербайджана из этой страны будет продолжено.