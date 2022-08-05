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Чавушоглу осудил нападение на посольство Азербайджана в Лондоне

Чавушоглу осудил нападение на посольство Азербайджана в Лондоне 4 августа 2022 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу.
Внешняя политика
5 августа 2022 г. 00:31
Чавушоглу осудил нападение на посольство Азербайджана в Лондоне

4 августа 2022 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе телефонного разговора министр иностранных дел Турции выразил обеспокоенность по поводу нападения группы радикальных религиозных лиц на здание посольства Азербайджанской Республики в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

Министр Дж.Байрамов подробно проинформировал турецкую сторону об этом акте вандализма.

Министр иностранных дел Турции полностью осудил это нападение и отметил, что Турция поддерживает Азербайджан и всегда готова его поддержать.

Байрамов выразил благодарность министру иностранных дел Турции за внимание и предложенную поддержку.

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Версия на азербайджанском языке Çavuşoğlu Azərbaycanın Londondakı səfirliyinə hücumu qınayıb

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