Чавушоглу осудил нападение на посольство Азербайджана в Лондоне

4 августа 2022 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу.

4 августа 2022 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе телефонного разговора министр иностранных дел Турции выразил обеспокоенность по поводу нападения группы радикальных религиозных лиц на здание посольства Азербайджанской Республики в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

Министр Дж.Байрамов подробно проинформировал турецкую сторону об этом акте вандализма.

Министр иностранных дел Турции полностью осудил это нападение и отметил, что Турция поддерживает Азербайджан и всегда готова его поддержать.

Байрамов выразил благодарность министру иностранных дел Турции за внимание и предложенную поддержку.