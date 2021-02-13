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Чавушоглу опубликовал пост в память о Бахтияре Вахабзаде 

Чавушоглу опубликовал пост в память о Бахтияре Вахабзаде  Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу опубликовал пост в связи с 12-й годовщиной со дня смерти Бахтияра Вахабзаде.
Внешняя политика
13 февраля 2021 г. 17:24
Чавушоглу опубликовал пост в память о Бахтияре Вахабзаде 

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу опубликовал пост в связи с 12-й годовщиной со дня смерти Бахтияра Вахабзаде.

Как сообщает Report, в публикации, в частности, говорится:

"С почтением вспоминаю поэта независимого Азербайджана Бахтияра Вахабзаде в канун 12-й годовщины со дня его смерти. Его пламенные строки навеки в наших сердцах".

Народный поэт Азербайджана Бахтияр Вахабзаде родился 16 августа 1925 года в Шеки.

Член Союза писателей Азербайджана с 1945 года, Народный поэт Азербайджанской ССР (1984), доктор филологических наук (1964), профессор, действительный член АН Азербайджана (2000), лауреат Государственной премии Азербайджанской ССР (1976), лауреат Государственной премии СССР (1984), лауреат литературной премии имени М.Ф.Ахундова (1988), депутат Верховного Совета Азербайджанской Республики (1990), депутат Милли Меджлиса (1995, 2000), кавалера ордена "Истиглал".

Скончался 13 февраля 2009 года в Баку.

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Версия на азербайджанском языке Çavuşoğlu Bəxtiyar Vahabzadə ilə bağlı paylaşım edib

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