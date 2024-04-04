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Чавушоглу: Некоторые страны пытаются помешать миру на Южном Кавказе

Чавушоглу: Некоторые страны пытаются помешать миру на Южном Кавказе Глава делегации парламента Турции в ПА НАТО Мевлют Чавушоглу выразил обеспокоенность по поводу попыток некоторых стран нарушить мир на Южном Кавказе.
Внешняя политика
4 апреля 2024 г. 18:15
Чавушоглу: Некоторые страны пытаются помешать миру на Южном Кавказе

Глава делегации парламента Турции в ПА НАТО Мевлют Чавушоглу выразил обеспокоенность по поводу попыток некоторых стран нарушить мир на Южном Кавказе.

Как сообщает Report, об этом Чавушоглу заявил на встрече с председателем комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, главой делегации в ПА НАТО Зияфатом Аскеровым.

Чавушоглу отметил, что вмешательство Франции и других стран в процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией создает серьезные угрозы безопасности в регионе.

Он также выразил обеспокоенность непрозрачной подготовкой трехсторонней встречи между США, Европейским союзом и Арменией.

Аскеров и Чавушоглу обсудили различные аспекты отношений между Турцией и Азербайджаном. На встрече также были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоÇavuşoğlu: Bəzi ölkələr Cənubi Qafqazda sülhü əngəlləməyə çalışır

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