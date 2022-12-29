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Чавушоглу: Наша цель - расширить политические, экономические и культурные связи тюркского мира

Чавушоглу: Наша цель - расширить политические, экономические и культурные связи тюркского мира "Наша цель - расширить политические, экономические и культурные связи тюркского мира".
Внешняя политика
29 декабря 2022 г. 11:46
Чавушоглу: Наша цель - расширить политические, экономические и культурные связи тюркского мира

"Наша цель - расширить политические, экономические и культурные связи тюркского мира".

Как передает анкарское бюро Report, об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал на последней в этом году встрече с представителями медиа.

М.Чавушоглу подчеркнул важность двухсторонних встреч между Азербайджаном и Турцией: "Состоялись встречи министров торговли и транспорта Азербайджана и Турции. В этом году мы провели совместные встречи с министрами иностранных дел Турция-Азербайджан-Казахстан, Турция-Азербайджан-Узбекистан. Саммит Турция-Азербайджан-Туркменистан сформировал исторический путь развития".

Министр также подчеркнул, что в этом году была определена 5-летняя стратегическая цель Организации тюркских государств.

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Версия на английском языке Cavusoglu: Our goal is to expand political, economic, cultural relations in Turkic world
Версия на азербайджанском языке Çavuşoğlu: “Hədəfimiz türk dünyasının siyasi, iqtisadi və mədəni əlaqələrini genişləndirməkdir”

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