Чавушоглу: Наша цель - расширить политические, экономические и культурные связи тюркского мира

"Наша цель - расширить политические, экономические и культурные связи тюркского мира".

"Наша цель - расширить политические, экономические и культурные связи тюркского мира".

Как передает анкарское бюро Report, об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал на последней в этом году встрече с представителями медиа.

М.Чавушоглу подчеркнул важность двухсторонних встреч между Азербайджаном и Турцией: "Состоялись встречи министров торговли и транспорта Азербайджана и Турции. В этом году мы провели совместные встречи с министрами иностранных дел Турция-Азербайджан-Казахстан, Турция-Азербайджан-Узбекистан. Саммит Турция-Азербайджан-Туркменистан сформировал исторический путь развития".

Министр также подчеркнул, что в этом году была определена 5-летняя стратегическая цель Организации тюркских государств.