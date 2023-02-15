О нас

Чавушоглу: Налаживание связей Еревана с Анкарой и Баку обеспечит безопасность в регионе

Чавушоглу: Налаживание связей Еревана с Анкарой и Баку обеспечит безопасность в регионе Налаживание отношений между Турцией и Арменией, а также между Азербайджаном и Арменией обеспечит безопасность региона и станет толчком для экономического развития.
Внешняя политика
15 февраля 2023 г. 13:19
Чавушоглу: Налаживание связей Еревана с Анкарой и Баку обеспечит безопасность в регионе

Налаживание отношений между Турцией и Арменией, а также между Азербайджаном и Арменией обеспечит безопасность региона и станет толчком для экономического развития.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе совместной пресс-конфенции с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

По его словам, в рамках визита Мирзояна в Анкару сегодня были обсуждены будущие шаги в данном направлении.

Чавушоглу также поблагодарил Армению за оказанную помощь в поисково-спасательных работах и ликвидации последствий землетрясения.

Он сказал, что Армения отправила бригаду из 28 спасателей, которые в Адыямане спасли двух женщин. Кроме того, было отправлено 100 тонн гуманитарной помощи для пострадавших.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Cavusoglu: Normalization of relations between Armenia, Azerbaijan will contribute to peace in the region
Версия на азербайджанском языке Çavuşoğlu: "Ermənistanla Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşması regionda sülhə töhfə verəcək"

Самое важное

Число погибших при землетрясении в Турции граждан Азербайджана выросло до 10
Число погибших при землетрясении в Турции граждан Азербайджана выросло до 10
15 февраля 2023 г. 12:04
Президент Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину
Президент Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину
14 февраля 2023 г. 23:20
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Сан-Марино
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Сан-Марино
14 февраля 2023 г. 15:00
Cостоялась церемония закладки фундамента крупнейшей тепловой электростанции периода независимости Азербайджана
ФотоCостоялась церемония закладки фундамента крупнейшей тепловой электростанции периода независимости Азербайджана
13 февраля 2023 г. 20:45
Азербайджанские спасатели вызволили 51 человека, извлекли 613 тел из-под завалов в Турции
ФотоАзербайджанские спасатели вызволили 51 человека, извлекли 613 тел из-под завалов в Турции
13 февраля 2023 г. 10:01
МИД: Из зоны землетрясения эвакуированы 438 граждан Азербайджана
МИД: Из зоны землетрясения эвакуированы 438 граждан Азербайджана
10 февраля 2023 г. 22:29
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с гумпомощью пострадавшим от землетрясения в Турции
ФотоМехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с гумпомощью пострадавшим от землетрясения в Турции
10 февраля 2023 г. 18:39
Фоторепортаж из палаточного городка в Кахраманмараше
ФотоФоторепортаж из палаточного городка в Кахраманмараше
10 февраля 2023 г. 12:47
HaberGlobal подготовил сюжет о помощи Фонда Гейдара Алиева в районе землетрясения
HaberGlobal подготовил сюжет о помощи Фонда Гейдара Алиева в районе землетрясения
9 февраля 2023 г. 11:22
Эрдоган поблагодарил президента Азербайджана
Эрдоган поблагодарил президента Азербайджана
8 февраля 2023 г. 16:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi