Чавушоглу: Налаживание связей Еревана с Анкарой и Баку обеспечит безопасность в регионе

Налаживание отношений между Турцией и Арменией, а также между Азербайджаном и Арменией обеспечит безопасность региона и станет толчком для экономического развития.

Налаживание отношений между Турцией и Арменией, а также между Азербайджаном и Арменией обеспечит безопасность региона и станет толчком для экономического развития.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе совместной пресс-конфенции с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

По его словам, в рамках визита Мирзояна в Анкару сегодня были обсуждены будущие шаги в данном направлении.

Чавушоглу также поблагодарил Армению за оказанную помощь в поисково-спасательных работах и ликвидации последствий землетрясения.

Он сказал, что Армения отправила бригаду из 28 спасателей, которые в Адыямане спасли двух женщин. Кроме того, было отправлено 100 тонн гуманитарной помощи для пострадавших.