Чавушоглу: На встрече в Баку обсудим подготовку к Ашхабадскому саммиту президентов Азербайджана, Турции и Туркменистана

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Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ В рамках проходящей сегодня в Баку четвертой трехсторонней встречи министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Туркменистана будут обсуждены вопросы подготовки к саммиту трех лидеров, который состоится в этом году в Ашхабаде. Как сообщает Report, об этом на встрече заявил глава МИД Турции Мевлуд Чавушоглу.

Встречу глав МИД открыл глава внешнеполитического ведомства Азербайджана Эльмар Мамедъяров, поприветствовав ее участников, и огласив повестку встречи.

Глава МИД Туркменистана Рашид Мередов в свою очередь назвал важным проведение встречи в таком формате для обсуждения региональных проектов и вопросов, вызывающих взаимный интерес.