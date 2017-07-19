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    Чавушоглу: На встрече в Баку обсудим подготовку к Ашхабадскому саммиту президентов Азербайджана, Турции и Туркменистана

    Саммит президентов трех стран, как ожидается, состоится до конца года© Report

    Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ В рамках проходящей сегодня в Баку  четвертой трехсторонней встречи министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Туркменистана будут обсуждены вопросы подготовки к саммиту трех лидеров, который состоится в этом году в Ашхабаде. Как сообщает Report, об этом на встрече заявил  глава МИД Турции Мевлуд Чавушоглу.

    Встречу глав МИД открыл глава внешнеполитического ведомства Азербайджана Эльмар Мамедъяров, поприветствовав ее участников, и огласив повестку встречи.

    Глава МИД Туркменистана Рашид Мередов в свою очередь  назвал важным проведение встречи в таком формате  для обсуждения региональных проектов и вопросов, вызывающих взаимный интерес.

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