Чавушоглу: Мы свидетели успешно проводимых Азербайджаном восстановительных работ на освобожденных территориях

"Мы были в Азербайджане несколько дней назад и стали свидетелями успешно проводимых Азербайджаном восстановительных работ на освобожденных после Второй карабахской войны территориях".
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"Мы приняли участие в открытии Зангиланского аэропорта. Заложили основу железнодорожных проектов", - подчеркнул глава турецкого МИД.
Отметим, что 20 октября состоялась церемония открытия Зангиланского международного аэропорта. В мероприятии приняли участие президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган.