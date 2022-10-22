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Чавушоглу: Мы свидетели успешно проводимых Азербайджаном восстановительных работ на освобожденных территориях

Чавушоглу: Мы свидетели успешно проводимых Азербайджаном восстановительных работ на освобожденных территориях "Мы были в Азербайджане несколько дней назад и стали свидетелями успешно проводимых Азербайджаном восстановительных работ на освобожденных после Второй карабахской войны территориях".
Внешняя политика
22 октября 2022 г. 19:38
Чавушоглу: Мы свидетели успешно проводимых Азербайджаном восстановительных работ на освобожденных территориях

"Мы были в Азербайджане несколько дней назад и стали свидетелями успешно проводимых Азербайджаном восстановительных работ на освобожденных после Второй карабахской войны территориях".

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Мы приняли участие в открытии Зангиланского аэропорта. Заложили основу железнодорожных проектов", - подчеркнул глава турецкого МИД.

Отметим, что 20 октября состоялась церемония открытия Зангиланского международного аэропорта. В мероприятии приняли участие президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган.

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Версия на азербайджанском языке Çavuşoğlu: "Azərbaycanın azad edilmiş ərazilərdə uğurla apardığı yenidənqurma işlərinin şahidiyik"

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