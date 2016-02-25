Глава МИД Турции: Мы проклинаем геноцид в Ходжалы

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ "Мы вновь проклинаем геноцид в Ходжалы".

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

В интервью агентству глава турецкой дипломатии привлек внимание к тому факту, что завтра будет отмечена 24-ая годовщина геноцида в Ходжалы.

25-26 февраля 1992 года армянскими вооруженными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го российского мотострелкового полка против жителей азербайджанского города Ходжалы был осуществлен акт геноцида.

В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 человек, 487 человек были ранены, 1275 взяты в плен. Многие из них не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно.