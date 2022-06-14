Чавушоглу: Прилагаем все усилия, чтобы превратить Южный Кавказ в мирный и стабильный регион

"Одним из важных вопросов, которые мы обсуждаем на встречах - ситуация на Южном Кавказе. Вследствие того, что братский Азербайджан вернул свои земли, мы прилагаем все усилия, чтобы сделать регион мирным и стабильным".

"Одним из важных вопросов, которые мы обсуждаем на встречах - ситуация на Южном Кавказе. Вследствие того, что братский Азербайджан вернул свои земли, мы прилагаем все усилия, чтобы сделать регион мирным и стабильным".

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил на пресс-конференции в городе Бингёль.

В перечень других вопросов, которые Турция планирует обсуждать в ходе предстоящих визитов и встреч, по словам Чавушоглу, является ситуация в Украине, продовольственный кризис, возникший в результате войны в этой стране и ситуация в Сирии.