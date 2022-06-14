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Чавушоглу: Прилагаем все усилия, чтобы превратить Южный Кавказ в мирный и стабильный регион

Чавушоглу: Прилагаем все усилия, чтобы превратить Южный Кавказ в мирный и стабильный регион "Одним из важных вопросов, которые мы обсуждаем на встречах - ситуация на Южном Кавказе. Вследствие того, что братский Азербайджан вернул свои земли, мы прилагаем все усилия, чтобы сделать регион мирным и стабильным".
Внешняя политика
14 июня 2022 г. 15:11
Чавушоглу: Прилагаем все усилия, чтобы превратить Южный Кавказ в мирный и стабильный регион

"Одним из важных вопросов, которые мы обсуждаем на встречах - ситуация на Южном Кавказе. Вследствие того, что братский Азербайджан вернул свои земли, мы прилагаем все усилия, чтобы сделать регион мирным и стабильным".

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил на пресс-конференции в городе Бингёль.

В перечень других вопросов, которые Турция планирует обсуждать в ходе предстоящих визитов и встреч, по словам Чавушоглу, является ситуация в Украине, продовольственный кризис, возникший в результате войны в этой стране и ситуация в Сирии.

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Версия на азербайджанском языке Çavuşoğlu: "Azərbaycanı sülh bölgəsinə çevirmək üçün fəaliyyətimiz davam edir”

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