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    Глава МИД Турции: Надеемся, что отношения с Россией вернутся на прежний уровень

    Глава МИД Турции поблагодарил Азербайджан за помощь в нормализации отношений с Россией

    Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ "После сбитого самолета Россия приняла ряд мер против Турции, но мы этого не сделали. Мы единственные члены НАТО, которые не присоединились к санкциям против России". Как сообщает Report, об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Турции Мевлут Чавушоглу.

    Глава МИД Турции поблагодарил Азербайджан за помощь в нормализации отношений с Россией: "Мы надеемся, что отношения с Россией вернутся на прежний уровень. В этой связи благодарю Азербайджан за помощь в нормализации отношений".

    Глава МИД заявил, что совершившая вчера визит в Россию делегация Турции оценила ситуацию в связи с вопросом восстановления  чартерных рейсов и сотрудничества в туристической сфере. Чавушоглу также сообщил, что до начала  саммита "Большой двадцатки" состоится встреча президентов Турции и России. 

    "Такие встречи продолжатся для нормализации отношений", - добавил министр.

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