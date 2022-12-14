Чавушоглу: Мы будем усерднее работать сообща, чтобы повысить важность Среднего коридора

”Мы будем усерднее работать вместе, чтобы повысить важность Среднего коридора".

”Мы будем усерднее работать вместе, чтобы повысить важность Среднего коридора".

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил журналистам министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Он сказал, что сегодняшняя встреча в Туркменистане имеет историческое значение: “На сегодняшней встрече мы приняли решение о создании рабочей группы для проработки деталей вопроса поставки туркменского газа в Турцию через Азербайджан”.

Министр сказал, что Турция, Азербайджан и Туркменистан имеют общий язык, религию, историю и культуру: “Между нашими странами существуют прочные связи”.