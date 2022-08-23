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Чавушоглу: Армяне уходят с оккупированных территорий, вновь оставляя за собой разрушения

Чавушоглу: Армяне уходят с оккупированных территорий, вновь оставляя за собой разрушения Как и раньше, армяне уходят из ранее оккупированных территорий Азербайджана, оставив за собой разрушения.
Внешняя политика
23 августа 2022 г. 12:32
Чавушоглу: Армяне уходят с оккупированных территорий, вновь оставляя за собой разрушения

Как и раньше, армяне уходят с ранее оккупированных территорий Азербайджана, оставляя за собой разрушения.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу Haber Global.

“Мы хотим мира. Карабах - историческая земля Азербайджана. Азербайджан говорит, что армяне, принявшие его гражданство, могут жить там (в Ханкенди и прилегающих районах - ред.), мы создадим условия. Единственным желанием Азербайджана было вернуть свои земли - это произошло. Теперь он хочет достижения долгосрочного и прочного мира", — сказал министр.

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Версия на английском языке Turkish FM: "Armenians are leaving territories, destroying the surroundings as they did before"
Версия на азербайджанском языке Türkiyə XİN başçısı: “Ermənilər əvvəl olduğu kimi, ətrafı dağıdaraq geri çəkilirlər”

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