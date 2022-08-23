Чавушоглу: Армяне уходят с оккупированных территорий, вновь оставляя за собой разрушения

Как и раньше, армяне уходят с ранее оккупированных территорий Азербайджана, оставляя за собой разрушения.
Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу Haber Global.
“Мы хотим мира. Карабах - историческая земля Азербайджана. Азербайджан говорит, что армяне, принявшие его гражданство, могут жить там (в Ханкенди и прилегающих районах - ред.), мы создадим условия. Единственным желанием Азербайджана было вернуть свои земли - это произошло. Теперь он хочет достижения долгосрочного и прочного мира", — сказал министр.