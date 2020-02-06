Чавушоглу: Для меня честь получить награду от президента Азербайджана

Турция продолжит защищать интересы Азербайджана на международной арене.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Быть удостоенным этой награды со стороны президента - это честь. Господин президент удостоил меня этой награды за вклад в наши отношения и борьбу за интересы Азербайджана на международной арене. Мы выступаем за права Азербайджана везде, тоже самое видим со стороны Баку. Мы продолжим защищать интересы Азербайджана. Как говорил Гейдар Алиев, мы - два государства и один народ. До конца своей жизни буду защищать интересы Азербайджана",- заявил М. Чавушоглу.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Мевлюта Чавушоглу орденом "Достлуг".