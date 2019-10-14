Узбекистан - одна из самых важных стран Тюркского мира.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил находящийся с визитом в Баку министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Членство Узбекистана в Тюркском совете- исторический шаг. Участие этой страны еще больше укрепит организацию. Мы, как Турция и тюркский народ, очень рады этому", - заявил М. Чавушоглу.

Напомним, 15 октября в Баку состоится 7-ой саммит Тюркского совета.

Саммит приурочен к 10-й годовщине подписания Нахчыванского соглашения (3 октября 2009 года) о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет). Соглашение было подписано лидерами Турции, Азербайджана, Казахстана и Кыргызстана.

В столице Азербайджана ожидается принятие официального решения по вступлению Узбекистана в состав организации.