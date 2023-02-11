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Чавушоглу: Направленная по поручению Ильхама Алиева бригада врачей обследовала большое число пострадавших в Кахраманмараше

Чавушоглу: Направленная по поручению Ильхама Алиева бригада врачей обследовала большое число пострадавших в Кахраманмараше ригада врачей скорой помощи, направленная в Турцию по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева, сейчас работает в мобильном полевом госпитале в Кахраманмараше.
Внешняя политика
11 февраля 2023 г. 16:31
Чавушоглу: Направленная по поручению Ильхама Алиева бригада врачей обследовала большое число пострадавших в Кахраманмараше

ригада врачей скорой помощи, направленная в Турцию по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева, сейчас работает в мобильном полевом госпитале в Кахраманмараше.

Как передает направленный в Турцию сотрудник Report, об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал на пресс-конференции с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Кахраманмараше.

"Более 40 человек медицинского персонала, куда входят врачи и медсестры, оказывают медицинскую помощь нашим гражданам. Они обследовали большое количество пострадавших в Кахраманмараше", - добавил министр.

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Версия на английском языке Cavusoglu: Emergency medical team sent by order of Ilham Aliyev examined large number of our citizens in Kahramanmaras
Версия на азербайджанском языке Mövlud Çavuşoğlu: "İlham Əliyevin tapşırığı ilə göndərilən təcili tibbi yardım qrupu Kahramanmaraşda çoxlu sayda vətəndaşımızı müayinə edib"

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