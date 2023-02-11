Чавушоглу: Направленная по поручению Ильхама Алиева бригада врачей обследовала большое число пострадавших в Кахраманмараше

ригада врачей скорой помощи, направленная в Турцию по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева, сейчас работает в мобильном полевом госпитале в Кахраманмараше.

ригада врачей скорой помощи, направленная в Турцию по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева, сейчас работает в мобильном полевом госпитале в Кахраманмараше.

Как передает направленный в Турцию сотрудник Report, об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал на пресс-конференции с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Кахраманмараше.

"Более 40 человек медицинского персонала, куда входят врачи и медсестры, оказывают медицинскую помощь нашим гражданам. Они обследовали большое количество пострадавших в Кахраманмараше", - добавил министр.