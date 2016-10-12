Глава МИД Турции: Братский Азербайджан, президент и народ этой страны поддержали нас

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ "Братский Азербайджан, президент и народ этой страны очень поддержали нас".

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлут Чавушоглу, отвечая на вопрос главы азербайджанской делегации в ПАСЕ Самеда Сеидова о том, чем организация может помочь Турции после попытки госпереворота 15 июля.

В своем ответе М.Чавушоглу отметил, что в таких ситуациях важно присутствие духа: "Мы ждем конструктивных идей и предложений. Надо отказаться от двойных стандартов, от скрытых целей. Большинство стран Совета Европы именно такую позицию и занимает".