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Чавушоглу: Азербайджанские спасатели сегодня извлекли из-под завалов трех детей

Чавушоглу: Азербайджанские спасатели сегодня извлекли из-под завалов трех детей Для помощи Турции из Азербайджана прибыли 900 человек.
Внешняя политика
11 февраля 2023 г. 16:32
Чавушоглу: Азербайджанские спасатели сегодня извлекли из-под завалов трех детей

Для помощи Турции из Азербайджана прибыли 900 человек.

Как сообщает командированный в Турцию сотрудник Report, об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил на совместной пресс-конференции со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Кахраманмараше.

Глава МИД Турции отметил, что спасательные работы в городе продолжаются, и сегодня министры посетили место спасательной операции, где работают сотрудники МЧС Азербайджана.

"Сегодня благодаря работе азербайджанских спасателей из-под завалов были извлечены двое детей. Сказали, что также есть новости об их брате. И некоторое время спустя он также был спасен из-под завалов", - сообщил Чавушоглу, поблагодарив за помощь.

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Версия на английском языке Cavusoglu: Azerbaijani rescuers saved three children from rubble today
Версия на азербайджанском языке Çavuşoğlu: "Ceyhun qardaşımın ayağı uğurlu oldu, bu gün azərbaycanlı xilasedicilər üç nəfəri sağ çıxartdı"

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