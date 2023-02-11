Чавушоглу: Азербайджанские спасатели сегодня извлекли из-под завалов трех детей

Для помощи Турции из Азербайджана прибыли 900 человек.

Для помощи Турции из Азербайджана прибыли 900 человек.

Как сообщает командированный в Турцию сотрудник Report, об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил на совместной пресс-конференции со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Кахраманмараше.

Глава МИД Турции отметил, что спасательные работы в городе продолжаются, и сегодня министры посетили место спасательной операции, где работают сотрудники МЧС Азербайджана.

"Сегодня благодаря работе азербайджанских спасателей из-под завалов были извлечены двое детей. Сказали, что также есть новости об их брате. И некоторое время спустя он также был спасен из-под завалов", - сообщил Чавушоглу, поблагодарив за помощь.