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Чавушоглу: Азербайджан взял на себя ответственность на фоне энергокризиса

Чавушоглу: Азербайджан взял на себя ответственность на фоне энергокризиса «Азербайджан взял на себя большую ответственность на фоне энергетического кризиса».
Внешняя политика
6 июня 2022 г. 13:45
Чавушоглу: Азербайджан взял на себя ответственность на фоне энергокризиса

Азербайджан взял на себя большую ответственность на фоне энергетического кризиса.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместном брифинге со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

«На фоне войны в Украине мы стараемся, чтобы наши европейские друзья меньше пострадали от энергетического кризиса. Азербайджан, в частности, взял на себя большую ответственность в этом вопросе. В ближайшие недели мы проведем трехстороннюю встречу с Казахстаном и Туркменистаном для обсуждения этих вопросов — как энергетики, так и логистики», — сказал он.

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Версия на английском языке Cavusoglu: Azerbaijan assumed great responsibility amid energy crisis
Версия на азербайджанском языке Çavuşoğlu: "Azərbaycan enerji böhranı fonunda üzərinə böyük məsuliyyət götürüb"

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