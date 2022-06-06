Чавушоглу: Азербайджан взял на себя ответственность на фоне энергокризиса

«Азербайджан взял на себя большую ответственность на фоне энергетического кризиса».

Азербайджан взял на себя большую ответственность на фоне энергетического кризиса.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместном брифинге со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

«На фоне войны в Украине мы стараемся, чтобы наши европейские друзья меньше пострадали от энергетического кризиса. Азербайджан, в частности, взял на себя большую ответственность в этом вопросе. В ближайшие недели мы проведем трехстороннюю встречу с Казахстаном и Туркменистаном для обсуждения этих вопросов — как энергетики, так и логистики», — сказал он.