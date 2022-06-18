О нас

Чау Чак Винг: IX Глобальный Бакинский форум стал плодотворным и заслуживающим одобрения

Чау Чак Винг: IX Глобальный Бакинский форум стал плодотворным и заслуживающим одобрения Сопредседатель Глобального общества Международного центра Низами Гянджеви, президент Австралийско-китайской ассоциации дружбы и обмена, учредитель и председатель группы "Кингольд" Чау Чак Винг направил видеообращение участникам IX Глобального Бакинского ф
Внешняя политика
18 июня 2022 г. 15:20
Чау Чак Винг: IX Глобальный Бакинский форум стал плодотворным и заслуживающим одобрения

Сопредседатель Глобального общества Международного центра Низами Гянджеви, президент Австралийско-китайской ассоциации дружбы и обмена, учредитель и председатель группы "Кингольд" Чау Чак Винг направил видеообращение участникам IX Глобального Бакинского форума на тему "Угрозы глобальному миропорядку".

Report представляет это видеообращение:

"Рад вновь видеть каждого из вас на IX Глобальном Бакинском форуме. В течение прошедших трех дней все участники форума, уделяя внимание угрозам глобального миропорядка, обсудили вопросы глобальной безопасности, глобального управления, климатических изменений, мультилатерализма, научные и технологические новшества. Кроме того, здесь прозвучали конструктивные мнения и предложения о расширении возможностей людей противостоять возможным в дальнейшем пандемиям. Форум своими достижениями стал как плодотворным, так и заслуживающим одобрения.

В тот период, когда мир находится на этапе исторического перепутья, ценные мысли, прозвучавшие здесь всеми членами, сыграют важную роль в управлении миром. Надеюсь, что, объединившись, мы сможем вывести мир на путь мира и развития.

Хочу выразить мое глубочайшее почтение Его превосходительству, Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за высокое внимание и заботу в организации форума. Передаю искренние поздравления сопредседателям Вайре Вике-Фрейберге и Исмаилу Серагельдину за успешную деятельность, выражаю признательность всем сотрудникам и друзьям Международного центра Низами Гянджеви за общие усилия в организации Форума. Благодаря вашей поддержке IX Глобальный Бакинский форум добился подобных успехов. Еще раз благодарю каждого из вас и желаю успешного диалога".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Çau Çak Vinq: “IX Qlobal Bakı Forumu öz nailiyyətlərinə görə həm səmərəli, həm də təqdirəlayiq olub”

Другие новости из категории

На Бакинском форуме состоялось очередное панельное заседание
На Бакинском форуме состоялось очередное панельное заседание
18 июня 2022 г. 14:57
Помощник президента о турецко-азербайджанских отношениях
Помощник президента о турецко-азербайджанских отношениях
18 июня 2022 г. 08:57
Посол Азербайджана встретился с вице-президентом ПА ОБСЕ
Посол Азербайджана встретился с вице-президентом ПА ОБСЕ
18 июня 2022 г. 06:06
Шахин Мустафаев принял участие в 25-м Петербургском международном экономическом форуме
Шахин Мустафаев принял участие в 25-м Петербургском международном экономическом форуме
17 июня 2022 г. 23:21
Завершился визит президента Венесуэлы в Азербайджан
ФотоЗавершился визит президента Венесуэлы в Азербайджан
17 июня 2022 г. 21:54
Азербайджанский замминистра избран членом Комитета ООН по правам человека
ФотоАзербайджанский замминистра избран членом Комитета ООН по правам человека
17 июня 2022 г. 21:33
На IX Глобальном Бакинском форуме обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
ФотоНа IX Глобальном Бакинском форуме обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
17 июня 2022 г. 20:56
Министры иностранных дел Азербайджана и России провели телефонный разговор
Министры иностранных дел Азербайджана и России провели телефонный разговор
17 июня 2022 г. 20:46
Из Ирака и Сирии репатриированы 366 человек
Из Ирака и Сирии репатриированы 366 человек
17 июня 2022 г. 20:36
Венесуэльский министр: Мы заинтересованы в расширении связей с Азербайджаном
ФотоВенесуэльский министр: Мы заинтересованы в расширении связей с Азербайджаном
17 июня 2022 г. 20:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi