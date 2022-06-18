Чау Чак Винг: IX Глобальный Бакинский форум стал плодотворным и заслуживающим одобрения

Сопредседатель Глобального общества Международного центра Низами Гянджеви, президент Австралийско-китайской ассоциации дружбы и обмена, учредитель и председатель группы "Кингольд" Чау Чак Винг направил видеообращение участникам IX Глобального Бакинского ф

Сопредседатель Глобального общества Международного центра Низами Гянджеви, президент Австралийско-китайской ассоциации дружбы и обмена, учредитель и председатель группы "Кингольд" Чау Чак Винг направил видеообращение участникам IX Глобального Бакинского форума на тему "Угрозы глобальному миропорядку".

Report представляет это видеообращение:

"Рад вновь видеть каждого из вас на IX Глобальном Бакинском форуме. В течение прошедших трех дней все участники форума, уделяя внимание угрозам глобального миропорядка, обсудили вопросы глобальной безопасности, глобального управления, климатических изменений, мультилатерализма, научные и технологические новшества. Кроме того, здесь прозвучали конструктивные мнения и предложения о расширении возможностей людей противостоять возможным в дальнейшем пандемиям. Форум своими достижениями стал как плодотворным, так и заслуживающим одобрения.

В тот период, когда мир находится на этапе исторического перепутья, ценные мысли, прозвучавшие здесь всеми членами, сыграют важную роль в управлении миром. Надеюсь, что, объединившись, мы сможем вывести мир на путь мира и развития.

Хочу выразить мое глубочайшее почтение Его превосходительству, Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за высокое внимание и заботу в организации форума. Передаю искренние поздравления сопредседателям Вайре Вике-Фрейберге и Исмаилу Серагельдину за успешную деятельность, выражаю признательность всем сотрудникам и друзьям Международного центра Низами Гянджеви за общие усилия в организации Форума. Благодаря вашей поддержке IX Глобальный Бакинский форум добился подобных успехов. Еще раз благодарю каждого из вас и желаю успешного диалога".