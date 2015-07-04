"Chatam House": С уважением относимся к суверенитету и независимости Азербайджана

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Посольство Азербайджана в Великобритании направило письмо протеста в Институт "Chatam House" в связи с приглашением на мероприятие данного Королевского института международных отношений Бако Саакяна, представляющего себя главой сепаратистского режима, созданного на оккупированных Арменией территориях Азербайджана. Об этом Report сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Как заявили в МИД, в ответном письме, направленном в посольство руководством Королевского института международных отношений "Chatam House", говорится, что организация подобной встречи ни в коем случае не означает признания "Нагорного Карабаха". В письме отмечается, что руководство института понимает обеспокоенность Азербайджана в связи с поездкой Бако Саакяна и с уважением относится к суверенитету и независимости Азербайджана.

В письме также отмечается, что эта встреча носит характер общественного мероприятия, в котором примут участие только ограниченное количество экспертов на основе "правил “Chatam House", и не служит содействию сепаратизма. Кроме того, принимая во внимание, что данное мероприятие будет проведено в ограниченном формате, объявление о нем удалено с интернет-сайта "Chatam House".