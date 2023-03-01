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Часть азербайджанских спасателей вернулась из Кахраманмараша

Часть азербайджанских спасателей вернулась из Кахраманмараша Часть спасателей из Азербайджана, находившихся в Турции для участия в поисково-спасательной операции, вернулась в страну.
Внешняя политика
1 марта 2023 г. 14:45
Часть азербайджанских спасателей вернулась из Кахраманмараша

Часть спасателей из Азербайджана, находившихся в Турции для участия в поисково-спасательной операции, вернулась в страну.

Как сообщает Report со ссылкой на издание "Анадолу", церемония проводов спасателей состоялась в координационном центре Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) при правительстве Турции в городе Кахраманмараш.

После разрушительных землетрясений с эпицентром в турецком Кахраманмараше в зону бедствия направились 760 азербайджанских спасателей, из которых 238, завершив работу вернулись в Баку.

Заместитель главы МЧС Азербайджана генерал-лейтенант Этибар Мирзоев рассказал "Анадолу", что сразу после стихийного бедствия по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева сотни спасателей прибыли в Турцию.

По его словам, азербайджанские спасатели вели круглосуточную деятельность, разделившись на три смены. "Наши спасатели вызволили 53 человека из-под завалов, в том числе 17 детей. Также удалось извлечь из-под завалов тела 755 человек, в том числе 174 детей. Азербайджан развернул полевой госпиталь в Хатае. Еще два полевых госпиталя действуют в Кахраманмараше, здесь медицинскую помощь получили свыше 2 тыс. человек. В настоящее время в Хатае остаются 114 спасателей из Азербайджана. Мы столкнулись с трагичной картиной по прибытию. Первыми спасателей в Турцию направил Азербайджан, последними и уедем", - сказал азербайджанский генерал.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan xilasedicilərinin bir qrupu Kahramanmaraşdan Vətənə yola salınıb - YENİLƏNİB

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