Чарли Фланаган: Нападение на посольство Азербайджана в Иране должно быть решительно осуждено

Виновники вооруженного нападения на посольство Азербайджана в Тегеране должны быть привлечены к ответственности.

Виновники вооруженного нападения на посольство Азербайджана в Тегеране должны быть привлечены к ответственности, подобный факт - решительно осужден.

Как передает Report, об этом председатель комитета по иностранным делам парламента Ирландии Чарли Фланаган.

"Вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране должно быть решительно осуждено. Выражаю соболезнования семье погибшего охранника. Виновные должны быть привлечены к ответственности. Страны, в которых находятся посольства, имеют четкие обязательства в соответствии с Венской конвенцией о защите и безопасности дипломатических представительств", - говорится в публикации ирландского парламентария.