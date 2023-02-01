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Чарли Фланаган: Нападение на посольство Азербайджана в Иране должно быть решительно осуждено

Чарли Фланаган: Нападение на посольство Азербайджана в Иране должно быть решительно осуждено Виновники вооруженного нападения на посольство Азербайджана в Тегеране должны быть привлечены к ответственности.
Внешняя политика
1 февраля 2023 г. 10:11
Чарли Фланаган: Нападение на посольство Азербайджана в Иране должно быть решительно осуждено

Виновники вооруженного нападения на посольство Азербайджана в Тегеране должны быть привлечены к ответственности, подобный факт - решительно осужден.

Как передает Report, об этом председатель комитета по иностранным делам парламента Ирландии Чарли Фланаган.

"Вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране должно быть решительно осуждено. Выражаю соболезнования семье погибшего охранника. Виновные должны быть привлечены к ответственности. Страны, в которых находятся посольства, имеют четкие обязательства в соответствии с Венской конвенцией о защите и безопасности дипломатических представительств", - говорится в публикации ирландского парламентария.

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Версия на азербайджанском языке İrlandiya parlamentinin komitə sədri: “Azərbaycanın İrandakı səfirliyinə hücum qəti şəkildə pislənməlidir”
Версия на английском языке Charlie Flanagan: Attack on Azerbaijani embassy in Iran must be strongly condemned

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