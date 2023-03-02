О нас

Чаба Кёрёши: Азербайджан выступил с практическими предложениями по институционализации Движения неприсоединения

Чаба Кёрёши: Азербайджан выступил с практическими предложениями по институционализации Движения неприсоединения Движение неприсоединения является институтом, играющим важную роль в системе международных отношений. За время председательства Азербайджана роль Движения в Генеральной Ассамблее ООН, в международных отношениях в целом еще больше укрепилась.
Внешняя политика
2 марта 2023 г. 18:20
Чаба Кёрёши: Азербайджан выступил с практическими предложениями по институционализации Движения неприсоединения

Движение неприсоединения является институтом, играющим важную роль в системе международных отношений. За время председательства Азербайджана роль Движения в Генеральной Ассамблее ООН, в международных отношениях в целом еще больше укрепилась.

Как сообщает Report, эти мысли высказал президент 77-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) Чаба Кёрёши на встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Подчеркнув, что Азербайджан выступил с практическими предложениями по институционализации Движения, Чаба Кёрёши выразил признательность за поддержку, оказанную Генеральной Ассамблее ООН как с финансовой точки зрения, так и посредством кадров. Он оценил работу азербайджанского специалиста в офисе Генеральной Ассамблеи как положительный фактор.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке UN General Assembly President: Azerbaijan made practical suggestions to institutionalize Non-Aligned Movement
Версия на азербайджанском языке Tsaba Körösi: "Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatının təsisatlanması üçün praktiki təkliflərlə çıxış edib"

Экслюзивные новости

Эксперт: Сотрудничество Азербайджаном и арабскими странами влияет на энергетический рынок
Эксперт: Сотрудничество Азербайджаном и арабскими странами влияет на энергетический рынок
1 марта 2023 г. 12:30
Политолог: Румыния надеется на импорт энергоресурсов из Азербайджана
Политолог: Румыния надеется на импорт энергоресурсов из Азербайджана
1 марта 2023 г. 11:00
23 ребенка из зоны землетрясения в Турции приступили к учебе в школах Баку
23 ребенка из зоны землетрясения в Турции приступили к учебе в школах Баку
27 февраля 2023 г. 13:02
В Баку обсудят создание упрощенной транзитной системы стран Среднего коридора
В Баку обсудят создание упрощенной транзитной системы стран Среднего коридора
27 февраля 2023 г. 10:41
Директор GSISD: Ходжалинский геноцид- один из самых антигуманных актов современной истории
Директор GSISD: Ходжалинский геноцид- один из самых антигуманных актов современной истории
26 февраля 2023 г. 13:34
Эксперт: Поставки СПГ Азербайджаном поможет Пакистану диверсифицировать источники
Эксперт: Поставки СПГ Азербайджаном поможет Пакистану диверсифицировать источники
25 февраля 2023 г. 16:45
Ричардас Лапаитис: Азербайджан находился в инфоблокаде, донести правду сложно и сейчас
Ричардас Лапаитис: Азербайджан находился в инфоблокаде, донести правду сложно и сейчас
25 февраля 2023 г. 16:02
Оказавший помощь детям из Ходжалы турецкий профессор: Одного ребенка я удочерил
ФотоОказавший помощь детям из Ходжалы турецкий профессор: Одного ребенка я удочерил
25 февраля 2023 г. 09:56
Министр здравоохранения Турции поблагодарил Азербайджан
Министр здравоохранения Турции поблагодарил Азербайджан
24 февраля 2023 г. 16:39
Эксперт: Азербайджан и ОИС могут совместно решить ключевые региональные вопросы
Эксперт: Азербайджан и ОИС могут совместно решить ключевые региональные вопросы
24 февраля 2023 г. 12:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi