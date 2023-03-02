Чаба Кёрёши: Азербайджан выступил с практическими предложениями по институционализации Движения неприсоединения

Движение неприсоединения является институтом, играющим важную роль в системе международных отношений. За время председательства Азербайджана роль Движения в Генеральной Ассамблее ООН, в международных отношениях в целом еще больше укрепилась.

Движение неприсоединения является институтом, играющим важную роль в системе международных отношений. За время председательства Азербайджана роль Движения в Генеральной Ассамблее ООН, в международных отношениях в целом еще больше укрепилась.

Как сообщает Report, эти мысли высказал президент 77-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) Чаба Кёрёши на встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Подчеркнув, что Азербайджан выступил с практическими предложениями по институционализации Движения, Чаба Кёрёши выразил признательность за поддержку, оказанную Генеральной Ассамблее ООН как с финансовой точки зрения, так и посредством кадров. Он оценил работу азербайджанского специалиста в офисе Генеральной Ассамблеи как положительный фактор.