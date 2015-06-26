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    Ежегодная сессия ПА ОБСЕ пройдет 5-9 июля в Хельсинки

    По итогам заседания ожидается принятие Хельсинской декларации

    Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ Ежегодная сессия Парламентской Ассамблеи  ОБСЕ пройдет 5-9 июля в Хельсинки. Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу ПА ОБСЕ, в сессии примут участие порядка 300 парламентариев стран ОБСЕ.

    Основными темами нынешней сессии станут кризис в Украине, бедственное положение мигрантов и беженцев, контроль над вооружениями, изменение климата и др. вопросы. 

    Ожидается, что по итогам будет принята Хельсинская декларация 2015, содержащая рекомендации Ассамблеи в сфере политических вопросов, экономики, окружающей среды и прав человека. 

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