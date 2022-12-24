Cергей Нарышкин поздравил президента Ильхама Алиева

Директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю дня рождения.

Директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю дня рождения.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу главы государства, в письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович!

От руководства Службы внешней разведки Российской Федерации и себя лично поздравляю Вас с днем рождения.

Желаю Вам успехов в работе на высшем государственном посту на благо азербайджанского народа, доброго здоровья, счастья, благополучия, теплоты и внимания друзей, любви дорогих и близких людей.

Пользуясь случаем, хочу выразить Вам признательность за постоянное внимание и поддержку развития взаимодействия спецслужб России и Азербайджана, которое и впредь будет служить гарантом обеспечения безопасности и защиты национальных интересов наших стран, сохранения мира и стабильности в регионе".