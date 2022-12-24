О нас

Cергей Нарышкин поздравил президента Ильхама Алиева

Cергей Нарышкин поздравил президента Ильхама Алиева Директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю дня рождения.
Внешняя политика
24 декабря 2022 г. 18:24
Cергей Нарышкин поздравил президента Ильхама Алиева

Директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю дня рождения.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу главы государства, в письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович!

От руководства Службы внешней разведки Российской Федерации и себя лично поздравляю Вас с днем рождения.

Желаю Вам успехов в работе на высшем государственном посту на благо азербайджанского народа, доброго здоровья, счастья, благополучия, теплоты и внимания друзей, любви дорогих и близких людей.

Пользуясь случаем, хочу выразить Вам признательность за постоянное внимание и поддержку развития взаимодействия спецслужб России и Азербайджана, которое и впредь будет служить гарантом обеспечения безопасности и защиты национальных интересов наших стран, сохранения мира и стабильности в регионе".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Sergey Narışkin Azərbaycan Prezidentini təbrik edib

Самое важное

Президент Ильхам Алиев назвал депортацию западных азербайджанцев большой несправедливостью и бессовестным поступком
Президент Ильхам Алиев назвал депортацию западных азербайджанцев большой несправедливостью и бессовестным поступком
24 декабря 2022 г. 17:50
Президент Ильхам Алиев: Западный Азербайджан – наша историческая земля
Президент Ильхам Алиев: Западный Азербайджан – наша историческая земля
24 декабря 2022 г. 15:07
Эрдоган: Турецко-азербайджанский союз стал фактором безопасности, стабильности и процветания региона
Эрдоган: Турецко-азербайджанский союз стал фактором безопасности, стабильности и процветания региона
24 декабря 2022 г. 13:42
Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Ильхама Алиева
Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Ильхама Алиева
24 декабря 2022 г. 12:14
Минобороны Азербайджана обратилось к желающим пройти военную службу в частях коммандос 
Минобороны Азербайджана обратилось к желающим пройти военную службу в частях коммандос 
24 декабря 2022 г. 10:52
Награждены сотрудники Министерства труда и соцзащиты населения
Награждены сотрудники Министерства труда и соцзащиты населения
23 декабря 2022 г. 20:32
Алтай Гасанов: После избрания Мехрибан Алиевой президентом Федерации гимнастики была заложена основа успешного развития
Алтай Гасанов: После избрания Мехрибан Алиевой президентом Федерации гимнастики была заложена основа успешного развития
23 декабря 2022 г. 19:40
Министр: Проведем совместные с Турцией учения в честь 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева
Министр: Проведем совместные с Турцией учения в честь 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева
23 декабря 2022 г. 14:04
Премьер-министр Грузии поздравил президента Азербайджана
Премьер-министр Грузии поздравил президента Азербайджана
22 декабря 2022 г. 20:19
Назначен полномочный представитель президента Азербайджана в Нахчыване
Назначен полномочный представитель президента Азербайджана в Нахчыване
22 декабря 2022 г. 17:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi