Состоялась церемония официальной встречи президента Азербайджана в Риге

© President.az

Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ Сегодня в резиденции президента Латвии - Рижском замке состоялась церемония официальной встречи президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Как сообщает Report, на площади напротив замка, где развевались государственные флаги обоих государств, в честь президента Азербайджана был выстроен почетный караул.

Президент Латвии Раймондс Вейонис встретил президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Латвии в исполнении военного оркестра.

Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Азербайджана.

Главы государств обошли строй почетного караула.

Представители государства и правительства Латвии были представлены президенту Ильхаму Алиеву, а члены азербайджанской делегации – президенту Латвии Раймондсу Вейонису.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев оставил запись в книге Почетных гостей в зале "Гербы" Рижского замка.

Затем были вручены подарки.