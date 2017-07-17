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    Состоялась церемония официальной встречи президента Азербайджана в Риге

    Главы государств обошли строй почетного караула© President.az

    Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ Сегодня в резиденции президента Латвии - Рижском замке состоялась церемония официальной встречи президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

    Как сообщает Report, на площади напротив замка, где развевались государственные флаги обоих государств, в честь президента Азербайджана был выстроен почетный караул.

    Президент Латвии Раймондс Вейонис встретил президента Азербайджана Ильхама Алиева.

    Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Латвии в исполнении военного оркестра.

    Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Азербайджана.

    Главы государств обошли строй почетного караула.

    Представители государства и правительства Латвии были представлены президенту Ильхаму Алиеву, а члены азербайджанской делегации – президенту Латвии Раймондсу Вейонису.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев оставил запись в книге Почетных гостей в зале "Гербы" Рижского замка.

    Затем были вручены подарки.

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