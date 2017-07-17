Состоялась церемония официальной встречи президента Азербайджана в Риге

Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ Сегодня в резиденции президента Латвии - Рижском замке состоялась церемония официальной встречи президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.
Как сообщает Report, на площади напротив замка, где развевались государственные флаги обоих государств, в честь президента Азербайджана был выстроен почетный караул.
Президент Латвии Раймондс Вейонис встретил президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Латвии в исполнении военного оркестра.
Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Азербайджана.
Главы государств обошли строй почетного караула.
Представители государства и правительства Латвии были представлены президенту Ильхаму Алиеву, а члены азербайджанской делегации – президенту Латвии Раймондсу Вейонису.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев оставил запись в книге Почетных гостей в зале "Гербы" Рижского замка.
Затем были вручены подарки.
News DepartmentАвтор новости
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