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    Центризбирком РФ будет контролировать выборы в Белоруссии, Киргизии и Азербайджане

    ЦИК РФ направит наблюдателей в ряд стран на парламентские и президентские выборы

    Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Представители Центризбиркома РФ будут наблюдать за президентскими выборами в Белоруссии, парламентскими - в Киргизии и Азербайджане, а также, вероятно, за всеобщими выборами в Аргентине.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил глава ЦИК Владимир Чуров.

    "Киргизия - уже наши представительства сформированы в различных миссиях. Азербайджан, вероятно, Аргентина - там всеобщие выборы, то есть и президентские, и парламентские. Белоруссия - президентские выборы", - сообщил Чуров журналистам в четверг, отвечая на вопрос о ближайших планах ЦИК по международному наблюдению за выборами.

    Кроме того, отметил он, есть предложение от российского МИДа о том, чтобы ЦИК направил наблюдателей еще в ряд стран, в том числе в Танзанию. "Для нас это несколько необычно, но там формируется большая группа наблюдателей из Евросоюза и из ОБСЕ, - пояснил Чуров. - МИД нам рекомендует принять участие. Мы посмотрим, у нас этой миссии в планах не было".

    Чуров сообщил, что планирует поехать на выборы в Белоруссию. "Возможно, если врачи позволят, то и в Аргентину, - продолжил глава ЦИК. - Планирую Азербайджан, но после 13-го уточним все планы".

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