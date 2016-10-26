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    Центр труда Организации исламского сотрудничества будет размещен в Баку

    На 43-й сессии глав МИД в Ташкенте был утвержден Устав Центра труда ОИС, штаб-квартира которого будет находиться в Баку

    Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Центр труда Организации исламского сотрудничества (ОИС) будет размещен в Баку.

    Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении министерства иностранных дел и министерства труда и социальной защиты Азербайджана.

    В заявлении отмечается, что на 43-й сессии Совета министров иностранных дел ОИС, которая прошла в Ташкенте 18-19 октября 2016 года, был утвержден Устав Центра труда ОИС, штаб-квартира которого будет находиться в Баку.

    Предложение о создании этого центра было выдвинуто президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в рамках второй конференции министров труда государств-членов ОИС, которая состоялась 25-26 октября 2013 года в Баку. 

    Создание Центра труда ОИС внесет вклад в укрепление единства и солидарности между государствами-членами организации, стимулирование и организацию в системной форме сотрудничества в сфере труда, занятости и социальной защиты.

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