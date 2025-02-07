Центр Низами Гянджеви организовал прием, посвященный XII Глобальному Бакинскому форуму

Международный центр Низами Гянджеви организовал официальный прием, посвященный предстоящему XII Глобальному Бакинскому форуму.
Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие аккредитованные в Азербайджане дипломаты и представители международных организаций.
Генеральный секретарь Центра Ровшан Мурадов, выступая со вступительной речью, рассказал о подготовке к форуму, который пройдет в Баку 13-15 марта, основных темах мероприятия и предстоящих дискуссиях на глобальные темы. Мурадов также рассказал о гостях форума, среди которых высокопоставленные официальные лица ряда стран.
Лидер высокого уровня ООН по климату на COP29 Нигяр Арпадараи проинформировала о мероприятиях, проведенных командой COP29 совместно с Центром Низами Гянджеви в рамках прошедшей в ноябре прошлого года в Баку климатической конференции. По ее словам, Центр внес посильный вклад в успех COP29.
Резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева, в свою очередь, высоко оценила роль Центра на международной арене и тесное сотрудничество с структурами ООН. Она подчеркнула важность повышения авторитета Центра в мировом масштабе.
Посол Латвии в Азербайджане подчеркнул важность XII Глобального Бакинского форума и особо отметил лидирующие позиции Центра на международных платформах.
ФОТО: Мирджавид Эминоглу