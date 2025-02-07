Центр Низами Гянджеви организовал прием, посвященный XII Глобальному Бакинскому форуму

Международный центр Низами Гянджеви организовал официальный прием, посвященный предстоящему XII Глобальному Бакинскому форуму.

Международный центр Низами Гянджеви организовал официальный прием, посвященный предстоящему XII Глобальному Бакинскому форуму.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие аккредитованные в Азербайджане дипломаты и представители международных организаций.

Генеральный секретарь Центра Ровшан Мурадов, выступая со вступительной речью, рассказал о подготовке к форуму, который пройдет в Баку 13-15 марта, основных темах мероприятия и предстоящих дискуссиях на глобальные темы. Мурадов также рассказал о гостях форума, среди которых высокопоставленные официальные лица ряда стран.

Лидер высокого уровня ООН по климату на COP29 Нигяр Арпадараи проинформировала о мероприятиях, проведенных командой COP29 совместно с Центром Низами Гянджеви в рамках прошедшей в ноябре прошлого года в Баку климатической конференции. По ее словам, Центр внес посильный вклад в успех COP29.

Резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева, в свою очередь, высоко оценила роль Центра на международной арене и тесное сотрудничество с структурами ООН. Она подчеркнула важность повышения авторитета Центра в мировом масштабе.

Посол Латвии в Азербайджане подчеркнул важность XII Глобального Бакинского форума и особо отметил лидирующие позиции Центра на международных платформах.



ФОТО: Мирджавид Эминоглу