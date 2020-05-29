Центр мультикультурализма развивает сотрудничество с украинским университетами

«Мы продолжаем развивать сотрудничество с Бакинским международным центром мультикультурализма».

Как передает Report, об этом сказала преподаватель КНУ им. Тараса Шевченко И.Демирезен.

В Украине в некоторых государственных университетах украинские студенты профильно изучают азербайджанский язык, а также эти студенты изучают культуру, литературу, историю Азербайджана. Это свидетельствует о том, что для украинского государства важны высококвалифицированные специалисты для развития дальнейшего украино-азербайджанского сотрудничества.

Преподаватель азербайджанского языка кафедры тюркологии Института филологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, куратор азербайджанской группы (студенты 3 курса) Ирина Демирезен рассказала про украино-азербайджанское сотрудничество в сфере образования.

«Если говорить про нашу группу, которая профильно изучает азербайджанский язык, то это очень талантливые и старательные студенты. Хочу отметить, что за третий год изучения языка они уже свободно говорят на азербайджанском. Большая половина студентов—это украинцы, которые решили стать специалистами по азербайджанскому языку. Это свидетельствует о том, что такое направление является перспективным для Украины. Недавно для нашей группы выступил с онлайн лекцией на азербайджанском языке депутат Милли Меджлиса Джейхун Мамедов. Студенты свободно с ним общались на азербайджанском.

Также, несмотря на пандемию, мы продолжаем активное сотрудничество с Азербайджаном, в частности с Бакинским международным центром мультикультурализма (БМЦМ). Безусловно, сейчас мы используем для этого онлайн платформы и другое. Недавно БМЦМ проводил всеукраинский конкурс видеоработ про азербайджанский мультикультурализм, наши студенты заняли призовые места—София Назарова (второе место) и Мария Сиваш (седьмое). Также, когда проводился всеукраинский конкурс эссе про азербайджанский мультикультурализм, наша студентка Луиза Даштамирова заняла призовое место. Тогда же в актовом зале для студентов кафедры выступали с лекцией про азербайджанский мультикультурализм главный советник БМЦМ Тофиг Аббасов и глава албано-удинской христианской общины Азербайджана Роберт Мобили. Сейчас представители БМЦМ проводят лекции для наших студентов в онлайн режиме.

В Украине Бакинский международный центр мультикультурализма традиционно проводит конкурсы среди молодежи, целью которых является углубление азербайджано-украинских отношений и ознакомление с понятием мультикультурализма и толерантности в Азербайджане. Победители конкурсов получают подарки и возможность принять участие в работе международной школы мультикультурализма, организованной БМЦМ. Эта школа— очень важная инициатива для международного сообщества, ведь она открывает перед участниками из десятков стран возможность углубить теоретические знания об азербайджанской модели мультикультурализма и в дальнейшем использовать полученные знания и практические навыки в своей профессиональной и общественной деятельности.

Ознакомление и внедрение на практике знаний об азербайджанской модели мультикультурализма является важным как для специалистов, ведущих активный диалог с Азербайджаном, так и для всех неравнодушных, кто поддерживает защиту основных ценностей общества, сохранение мира и толерантных отношений между членами социума.

Хочу отметить, что привитие студентам-азербайджанистам вместе с чрезвычайно богатым азербайджанским языком самобытной культуры, многовековых традиций, понятия толерантности и уважения к представителям других культур, разъяснения понятия и его имплементация в учебный процесс, изучение основных принципов мультикультурализма является важной частью образовательного процесса для студентов, изучающих азербайджанский язык как иностранный на кафедре тюркологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Именно поэтому мы считаем очень актуальным проведение тематических лекций и различных конкурсов, способствующих углублению теоретических знаний о мультикультурализме, ведь это развивает заинтересованность к Азербайджану в целом. Надеемся, что активное сотрудничество, основы которого уже заложены между кафедрой тюркологии Киевского национального университета им. Т.Шевченко и БМЦМ, в частности ее представителем в Украине Мариной Гончарук, участие в мероприятиях и конкурсах Центра, внедрение традиции двустороннего обмена мнениями об успешной политике мультикультурализма Азербайджана будет способствовать становлению талантливых и профессионально грамотных кадров, которые будут развивать азербайджано-украинские отношения в дальнейшем.

Азербайджанская модель мультикультурализма является успешным примером внедрения на уровне государственной политики культуры толерантности, веротерпимости, поддержки этнического и лингвистического разнообразия, что является основой развития и процветания демократического государства. В азербайджанском мультикультурализме очень органично переплетаются толерантные традиции азербайджанского народа и атмосфера современного мультикультурного диалога. Важно, что взаимоуважение между различными этническими и религиозными группами является неотъемлемой частью образа жизни азербайджанского народа как в Азербайджане, так и за его пределами. Азербайджанская модель мультикультурализма позволяет активно вести межкультурный диалог, учитывая и уважая культуру каждого, что является весомым фактором поддержания мира и стабильности, формирование основ для процветания»,—отметила И.Демирезен.