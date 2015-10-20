Центр Гейдара Алиева будет подсвечен в цвет ООН

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ В рамках глобальной акции "Раскрась мир в синий цвет - ООН" 24 октября для празднования Дня Организации Объединенных Наций более 150 знаменитых монументов - здания, музеи, мосты и другие архитектурные памятники - будут подсвечены голубым светом. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу представительства ООН в Баку, акция пройдет в более чем 45 странах мира в рамках всемирной кампании празднования Дня ООН и семидесятилетия организации. Напомним, голубой цвет - официальный цвет Организации Объединенных Наций.

В этот день, при тесном партнерства Фонда Гейдара Алиева и Страновой Команды Организации Объединенных Наций в Азербайджане, новый архитектурный символ Баку, Центр Гейдара Алиева будет освещен в голубой цвет ООН.

Всемирно известные достопримечательности, такие как Государственный Эрмитаж и Петропавловская крепость в Санкт-Петербурге (Россия), Великие Пирамиды в Гизе (Египет), небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке (США) и Пизанская башня (Италия), будут подсвечены голубым цветом. Участниками акции также станут Эдинбургский замок и Вестминстер-холл (Великобритания), древний город Петра (Иордания), статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро (Бразилия), Сиднейский оперный театр (Австралия), Телевизионная башня Токио (Япония), дворец Альгамбра (Испания) и многие другие исторические объекты.