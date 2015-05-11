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    Cекретарь Совета безопасности России прибыл в Азербайджан

    Николай Патрушев обсудит в Баку темы региональной и международной безопасности

    Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Cекретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прибыл в Азербайджан. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Совета безопасности РФ, в Баку Н. Патрушев проведет переговоры с руководителем Администрации Президента Азербайджана Рамизом Мехтиевым и министром национальной безопасности Эльдаром Махмудовым, в ходе которых состоится обсуждение широкого круга вопросов, затрагивающих темы региональной и международной безопасности.

    Планируется также встреча Н.Патрушева с ветеранами Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, проживающими в Баку.

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