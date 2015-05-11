Cекретарь Совета безопасности России прибыл в Азербайджан

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Cекретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прибыл в Азербайджан. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Совета безопасности РФ, в Баку Н. Патрушев проведет переговоры с руководителем Администрации Президента Азербайджана Рамизом Мехтиевым и министром национальной безопасности Эльдаром Махмудовым, в ходе которых состоится обсуждение широкого круга вопросов, затрагивающих темы региональной и международной безопасности.

Планируется также встреча Н.Патрушева с ветеранами Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, проживающими в Баку.