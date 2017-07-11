Cегодня в Австрии пройдет неформальная министерская встреча ОБСЕ

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Сегодня в австрийском Мауэрбахе состоится неформальная министерская встреча ОБСЕ. Как сообщает Report, основной темой заседания станут конфликты в регионе организации и угрозы безопасности.

В ходе встречи, которая пройдет под девизом "Создание доверия через диалог и сотрудничество", будут также обсуждены вопросы миграции, борьбы с терроризмом, прав человека, верховенства закона и демократии, подготовка к ежегодному Совету министров ОБСЕ, который состоится в этом году 7 и 8 декабря в Вене.

Председательствовать на заседании будет действующий председатель ОБСЕ, Федеральный министр по делам Европы, интеграции и иностранных дел Австрии Себастьян Курц. В нем примут участие министры 57 стран-членов ОБСЕ, президент и генеральный секретарь ПА ОБСЕ.

После пленарного заседания дискуссии продолжатся в рамках двух интерактивных круглых столов. Первый "Борьба с насильственным экстремизмом и радикализацией, ведущей к терроризму" будет представлен специальным представителем действующего председателя по борьбе с радикализацией и насильственным экстремизмом профессором Питером Нейманом. Второй круглый стол будет посвящен "Структурированному диалогу по текущим и будущим вызовам и рискам безопасности в регионе ОБСЕ".

Напомним, в рамках заседания в Мауэрбахе планируется также очередная встреча глав МИД Азербайджана и Армении по урегулированию нагорно-карабахского конфликта с участием сопредседателей МГ ОБСЕ.