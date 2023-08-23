Cаркози: Баку стал для меня открытием и поразил своей красотой

Баку стал для меня открытием. С самого приезда я был поражен красотой этого города.

Баку стал для меня открытием. С самого приезда я был поражен красотой этого города.

Как сообщает Report, об этом говорится в книге бывшего президента Франции Николя Саркози "Время битв" (Les Temps des Combats), представленной издательством Fayard House в Париже 22 августа и посвященной двум последним годам его президентского срока с 2007 по 2012 гг.

В книге экс-президент поделился воспоминаниями о своем визите на Южный Кавказ в октябре 2011 года, в том числе и в Азербайджан.

Саркози очень восторженно отозвался о столице нашей страны, сравнив ее с Ниццей на Средиземном море, и подчеркнул резкий контраст светлого и богатого Баку с бедным Ереваном. "Баку обладает всеми преимуществами приморского города и в то же время столицы с множеством качественных ресторанов. Здесь много террас. Семьи весело гуляли вдоль моря. Все в этой среде взывало к искусству, культуре, истории. Баку создавал имидж безопасного, уверенного в себе города. Проспекты были широкими, автомобильное движение довольно интенсивным. Мне почти казалось, что я нахожусь в другом мире, отличном от того, который я только что покинул".

В своей книге Саркози отметил, что Баку настолько впечатлил его, что он пожалел, что визит в Азербайджан был столь краток и он не остался ночевать в этом городе.

Экс-президент Франции описал и резиденцию в Загульбе, где президент Азербайджана Ильхам Алиев устроил обед в его честь: "Дворец был построен из светлого мрамора. Пропорции были грандиозными. Он был красивым, богатым и новым. Я чувствовал себя как в декорациях к фильму".

И для сравнения, он вспоминает отель в Ереване, в котором он оставался в рамках визита в Армению, отмечая, что он "был комфортабельным, но больше напоминал дворцы советской эпохи с устаревшим и унылым стилем".