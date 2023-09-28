ЦАМО: Возможна подготовка отчета о резне в Агдабане

В будущем можно будет подготовить отчет о резне в Агдабане, потому что это малоизвестная трагедия.

В будущем можно будет подготовить отчет о резне в Агдабане, потому что это малоизвестная трагедия.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Васиф Гусейнов на презентации доклада Общественного объединения "Региональный центр по правам человека и медиа" о массовых убийствах в Башлыбеле.

"Говоря об оккупации Кяльбаджара, нельзя не упомянуть трагедию в Агдабане. Агдабан стал одной из первых целей врага. Там была совершена жестокая резня, 32 человека были убиты с особой жестокостью. Есть факты сожжения заживо женщин в Агдабане, убийства детей",- добавил он.

Напомним, что в ночь с 7 на 8 апреля 1992 года армянские вооруженные формирования напали на село Агдабан Кяльбаджарского района, полностью сожгли село, состоящее из 130 домов, совершили зверства в отношении 779 мирных жителей, жестоко убив 67 человек. За одну ночь заживо сожгли 8 человек в возрасте 90-100 лет, двух несовершеннолетних детей, 7 женщин, 2 человека пропали без вести, 12 получили тяжелые телесные повреждения.